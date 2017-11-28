У Львові першокурсник потонув в університетському басейні. Трагедія сталася 28 листопада в басейні спорткомплексу одного з львівських вищих навчальних закладів, повідомляє прес-служба поліції області.

Попередньо встановлено, що 17-річному хлопцю, під час плавання раптово стало погано. Його витягли з води, почали надавати допомогу, однак він помер до приїзду лікарів швидкої.

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Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Судово-медична експертиза встановить причину смерті студента.

Як повідомляв УНІАН, у Львові водій легковика в'їхав в "швидку" і збив фельдшера на місці іншого ДТП.