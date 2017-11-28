У Львові першокурсник потонув в університетському басейні
Попередньо встановлено, що 17-річному хлопцю, під час плавання раптово стало погано. Його витягли з води, почали надавати допомогу, однак він помер до приїзду лікарів швидкої.
У Львові першокурсник потонув в університетському басейні. Трагедія сталася 28 листопада в басейні спорткомплексу одного з львівських вищих навчальних закладів, повідомляє прес-служба поліції області.
Попередньо встановлено, що 17-річному хлопцю, під час плавання раптово стало погано. Його витягли з води, почали надавати допомогу, однак він помер до приїзду лікарів швидкої.
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Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Судово-медична експертиза встановить причину смерті студента.
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