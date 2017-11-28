На Київщині затримали організаторів нелегальної міграції до Європи, причетних до ІДІЛ (фото)

На Київщині співробітники Служби безпеки затримали злочинну групу, яка створила канал нелегальної міграції, і члени якої причетні до терористичної організації «Ісламська держава».

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

«Прокуратурою Київської області спільно з співробітниками СБУ затримано групу осіб, які налагодили канал нелегальної міграції шляхом виготовлення підроблених документів (паспортів громадянина України, паспортів громадянина України для виїзду за кордон та ін.) та їх збуту українцям та громадянам іноземних країн», - написала вона.

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За словами Сарган, досудове розслідування встановлено, що до злочинної групи входять громадяни Азіатських країн, РФ та України, які сповідують радикальні ісламістські релігії та причетні до діяльності терористичного угруповання «Ісламська держава».

Було встановлено, що зловмисники за незаконне переправлення громадян України та іноземців до країн Західної Європи отримували 6 тис. доларів. До вартості цієї «послуги» входило виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, виготовлення паспорта громадянина України, організація безперешкодного проходження прикордонного контролю під час перетинання державного кордону України шляхом надання інструкцій та вказівок.

Під час обшуків за адресами проживання зловмисників вилучено 15 підроблених паспортів та готівку в сумі 108 тис. грн.

Правоохоронці затримали трьох осіб. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.