У військовій частині на Львівщині чоловік торгував боєприпасами (фото)

На Львівщині військова прокуратура припинила незаконний збут бойових припасів. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону.

"28 листопада 2017 року військовою прокуратурою Львівського гарнізону спільно з оперативними працівниками Головного відділу захисту національної державності Управління Служби безпеки України у Львівській області, в рамках контролю за вчиненням злочину, задокументовано факт незаконного зберігання та збуту бойових припасів військовослужбовцем однієї з військових частин Львівщини" - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, 10 гранат РГД-5 та 5 гранат Ф1 чоловік незаконно збув за 17,5 тис грн.

"Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Грошові кошти за незаконну реалізацію гранат виявлено та вилучено під час проведення огляду місця події в повному обсязі. На даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії та обшук за місцем проживання фігуранта справи. Вирішуються питання щодо повідомлення військовослужбовцю про підозру", - додали у відомстві.

Раніше в Одесі затримали торговця зброєю із зони АТО.