В Одесі затримали торговця зброєю із зони АТО

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в торгівлі зброєю, вивезеною із зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні СБ України в Одеській області, увечері 15 листопада співробітники спецслужби спільно з прокуратурою затримали місцевого жителя, який торгував зброєю і боєприпасами, вивезеними з району проведення антитерористичної операції.

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Правоохоронці встановили, що реалізація «товару» здійснювалася через поштових операторів.

«Оперативники спецслужби затримали зловмисника біля одного з міських поштових відділень при відправленні бойових пістолетів «ПМ» і «Флобер» із патронами до них», - відзначили в управлінні.

Згідно з оперативною інформацією, зброю і боєприпаси торговцю доставляли із зони АТО. Під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили пістолет «ТТ» з глушником, більш як 1 тис. набоїв різного калібру, гранату Ф-1 та ємності з порохом і тротилом.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

В даний час вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.

Триває розслідування, встановлюється коло осіб, причетних до постачання зброї зі сходу України.