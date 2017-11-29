На Сумщині розслідують загадкове самогубство десятирічного хлопчика

У селищі Липова Долина Сумській області повісився 10-річний школяр. Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області Ельвіра Біганова, тіло повішеної дитини було виявлено 28 листопада в підсобному приміщенні за місцем проживання.

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"За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюються обставини події", - зазначила Біганова. За інформацією жителів селища за місцем проживання батьків, про родину відгукуються тільки з позитивного боку.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Дніпрі врятували чоловіка, який на мосту в одних трусах готувався чи то випробувати себе на міцність, чи то покінчити з собою.