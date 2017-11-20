У Чернівцях прямо на ходу ледь не загорівся тролейбус (відео)

У Чернівцях прямо на ходу ледь не загорівся тролейбус. Пасажири спочатку відчули запах горілої проводки, а за кілька хвилин салон тролейбусу заповнився димом.

Як ідеться в сюжеті ТСН, люди повідомили водія про аварійну ситуацію, той одразу зупинився та відкрив усі двері. Пасажири відбулися невеликим переляком, але встигли вийти з салону.

Водій швидко зняла штанги з дротів, аби не згорів увесь тролейбус, тож пасажирам довелося у своїх справах діставатися пішки. Зламаний громадський транспорт забрали в депо.