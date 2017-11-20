У Чернівцях прямо на ходу ледь не загорівся тролейбус (відео)
11:29, 20 листопада 2017Інциденти
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Пасажири тролейбуса відчули запах горілої проводки і повідомили водія.
В Черновцах прямо на ходу чуть не загорелся троллейбус
У Чернівцях прямо на ходу ледь не загорівся тролейбус. Пасажири спочатку відчули запах горілої проводки, а за кілька хвилин салон тролейбусу заповнився димом.
Як ідеться в сюжеті ТСН, люди повідомили водія про аварійну ситуацію, той одразу зупинився та відкрив усі двері. Пасажири відбулися невеликим переляком, але встигли вийти з салону.
Водій швидко зняла штанги з дротів, аби не згорів увесь тролейбус, тож пасажирам довелося у своїх справах діставатися пішки. Зламаний громадський транспорт забрали в депо.
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