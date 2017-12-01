Тіло покрите асфальтом, шкіра зчесана до кісток: під Києвом п'яний водій протягнув чоловіка за машиною (відео)

У дуже важкому стані в реанімації опинився 26-річний Ігор Ковальський після того, як його збила протягнула по дорозі машина у Броварах під Києвом. У постраждалого зчесано близько третини шкіри. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Батько зізнається, що навіть не впізнав сина, коли побачив його після наїзду – шкіру було зчесано аж до кісток, також у постраждалого численні переломи і травматична ампутація частини вуха.

"Там страшне. Все тіло покрите асфальтом, зараз вимивають все це", - розповів він. Що саме сталося, родичі не розуміють. Того вечора Ігор відпочивав із друзями біля сауни. Свідок Микола пояснює, що початку конфлікту не бачив, але знає, що була бійка. Коли ж вийшов надвір, то побачив Ігоря, який намагався зупинити водія BMW – як здалося Миколі, бо той сів за кермо нетверезим. Однак водій збив Ігоря і потяг його дорогою за собою.

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Кілька кварталів до дому власника машини Ігор обдирав шкіру об асфальт. Дружина водія твердить, що чоловіка не бачила з того самого моменту, а журналістам нічого не коментуватиме.

Сестра потерпілого розповіла, що Ігор буквально на місяць приїхав із Польщі, де працював у ресторані кухарем. Тепер про роботу можна забути – попереду численні пересадки шкіри та тривалий період реабілітації. "Лікарі кажуть, що можливо наростити і м’язи, і зв’язки – головне, щоб не було інфекції. Допоможіть, будь ласка, нам", - просить вона.

Поліція розшукує водія BMW. За скоєне цьому чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення.

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