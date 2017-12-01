На Львівщині матір залишила новонароджену дитину під лікарнею

У п’ятницю, 1 грудня, матір залишила новонароджену дитину під будівлею Яворівської центральної лікарні. Жінку госпіталізували у лікарню з сильною кровотечею. За даними ГУ НП у Львівській області, зараз 30-річна жінка перебуває у реанімації, передає Zahid.net.

"О 8:30 у Яворівський відділ поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те, що біля лікарні вона виявила живу новонароджену дитину – дівчинку, яку вона занесла у медзаклад. Стан дитини лікарі оцінюють як стабільно задовільний. Як встановили правоохоронці, у той час в ту ж лікарню з сильної кровотечею звернулась 30-річна мешканка одного з населених пунктів району, яка є матір'ю новонародженої. Жінці провели невідкладну операцію, зараз вона перебуває у реанімаційному відділенні", - йдеться у повідомленні.

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Наразі поліцейські встановлють обставини події та те, де саме жінка народила дитину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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