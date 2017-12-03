У Києві під час перевірки Південного вокзалу на предмет вибухівки евакуювали понад тисячу людей

У Києві через повідомлення про замінування Південного вокзалу евакуювали 1140 осіб. Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної поліції.

Читайте такожРазом зі станцією "Васильківська" у Києві "замінували" ще й торговий центр

«Правоохоронці евакуювали 1100 пасажирів і 40 осіб персоналу», - уточнили у відомстві. За фактом події розпочато кримінальне провадження за ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Правоохоронцями проводяться заходи щодо встановлення чоловіка, який повідомив про замінування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 грудня, о 10.20 на лінію «102» подзвонив невідомий і поінформував про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві. В результаті перевірки приміщень вокзалу правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів. Роботу вокзалу було відновлено о 12:00. Нині він працює у звичному режимі.