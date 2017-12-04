Найсильнішій людині планети потрібна допомога: Вірастюк просить знайти водія, який збив його сина (відео)

Василь Вірастюк просить знайти водія, який збив його сина. На своїй сторінці у Facebook спортсмен розповів, що напередодні в Печерському районі столиці його 14-річного Адама збила автівка. До цієї публікації Василь прикріпив відео з реєстратора машини, яка була на місці ДТП.

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На ньому видно, як хлопець переходить дорогу на зелений сигнал світлофора. Вже за кілька секунд його збиває сірий легковик, що повертав з другорядної смуги. Його водій утік, залишивши хлопця лежати на дорозі.

На допомогу прийшли водії джипа та знайомий хлопця, який був неподалік. У потерпілого - струс головного мозку, забій ноги та часткова втрата пам'яті.

"Цей чоловік був просто не людина... Він мене збив, я втратив свідомість, він пригальмував і поїхав. По-людськи можна було б підійти й допомогти", - розповів син Вірастюка.