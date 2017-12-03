ДТП з сином Вірастюка: поліція відкрила кримінальну справу

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП на бульварі Лесі Українки, під час якої постраждав син українського силача, володаря титулу «Найсильніша людина світу» у 2004 році Василя Вірастюка – Адам. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

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«Вчора, 2 грудня, близько 16:00 на перехресті бульвару Лесі Українки з вулицею Івана Кудрі автомобіль на переході збив хлопця, який на зелене світло переходив проїзну частину. Внаслідок інциденту потерпілий дістав тілесні ушкодження. Після ДТП водій іномарки втік. Правоохоронці розшукують водія - порушника та просять відгукнутися усіх свідків та очевидців», - йдеться у повідомленні.

За фактом ДТП слідчі Печерського управління поліції відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Столичні поліцейські звертаються до свідків з проханням надати будь-яку інформацію щодо особи підозрюваного.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на пішохідному переході невідомий на автомобілі збив старшого сина українського силача, володаря титулу «Найсильніша людина світу» у 2004 році Василя Вірастюка – Адама – і зник з місця аварії.

Про це сам спортсмен повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, ДТП сталася у суботу, 2 грудня, близько 16-ої години.

«Адам рухався з вулиці Івана Кудрі, переходив світлофор, що на бул. Лесі Українки, на свій зелений знак (для пішохода). В той момент автомобіль сірого кольору, попередньо Toyota Corolla, не пропустивши пішохода (тобто Адама), рухається далі, збиває його, зупиняється на 2-3 секунди і тікає…», - зазначив Вірастюк і закликав можливих свідків ДТП надати йому інформацію про автомобіль.

«З Адамом на даний момент вже все добре. В нього була часткова амнезія (втрата пам'яті). Ввечері ми були на огляді у нейрохірурга, де провели обстеження, зробили МРТ», - додав спортсмен.