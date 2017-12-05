Мовний скандал у Львові: екс-бійця АТО виштовхали з ресторану через невдоволення російською музикою

Колишній боєць добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Володимир Гапун, який став учасником мовного конфлікту в одному з львівських ресторанів, подав заяву в поліцію на дії охорони закладу. Про це він розповів "Обозревателю".

Чоловік пояснив, що 2 грудня для спілкування зі своїми побратимами обрав львівський ресторан "Старгород". Зробивши та сплативши замовлення, вони почули, що в закладі звучать російськомовні пісні. Гапун підійшов до діджея і запропонував йому плату за те, щоб той не ставив подібну музику. Через кілька хвилин до нього і до його товаришам підійшли охоронці, які, заломивши руки, вивели їх із закладу і викликали поліцію.

"Ми діяли дуже мирно, дуже адекватно, нікого не провокували. Я підійшов до діджея на другий поверх і запропонував йому заплатити за те, щоб він не ставив більше російськомовні пісні. Це була не вимога, а прохання. Потім підійшли охоронці, почали ламати мені і моєму побратиму руки, нічого не пояснювали. Вивели нас на вулицю, приперли до стіни і викликали поліцію. Ми свідомо не чинили ніякого опору, спокійно вийшли з ними на вулицю. Ми дочекалися поліції, яка одягла на нас наручники, відвезла у відділок, а потім відразу відпустила", - розповів він.

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Гапун також додав, що він і його побратими не були одягнені у військову форму і ніяк не афішували, "що ми маємо якесь відношення до війни". "Якщо б ми були в формі, ми не могли б замовляти алкоголь. Ми прийшли у цивільному, ми хотіли просто відпочити", - пояснив він.

Доброволець визнав: можливо, російськомовні пісні звучать у ресторані на цілком законних підставах, але "наше обурення цими піснями пов'язано з тим, що четвертий рік йде війна з Росією, і ми повинні розуміти, що пропаганда російської культури, тим паче в такому місті, як Львів, просто неприпустима", - заявив він.

Гапун розповів, що не має статусу учасника бойових дій. "Я воював добровольцем у складі добровольчого батальйону "Карпатська Січ", який потім увійшов до складу 93 бригади", - пояснив він.

За його словами, "через побратима" він передав свою заяву в поліцію "щодо незаконних дій охоронців закладу, які були застосовані до мене". Крім того, Гапун має намір з'ясувати, "чи всі охоронці оформлені офіційно, бо їх там було дуже багато". А також отримати відеозапис "бешкету".

У цьому контексті Гапун розповів, що його побратими звернулися в адміністрацію ресторану з проханням надати відео, але там відповіли, що відеозапис нібито не вівся. "Це зайвий доказ того, що адміністрація намагається "відмазати свої неправомірні дії стосовно мене", - переконаний він.

Керівництво ресторану на зв'язок з журналістами не виходить і інцидент не коментує.

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