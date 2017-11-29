У Києві біля станції метро "Чернігівська" сталася бійка з різаниною

В Києві госпіталізовано чоловіка, який отримав ножове поранення під час бійки в Києві біля станції метро «Чернігівська». Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва на сторінці у Facebook.

В повідомленні сказано, що «потерпілого без свідомості госпіталізували до лікарні». В поліції відзначають, що до Дніпровського управління надійшло повідомлення про госпіталізацію у стаціонар чоловіка із ножовим пораненням, а лікарів «швидкої» викликали перехожі, які стали свідками бійки біля станції метро «Чернігівська» двох чоловіків напідпитку.

Як повідомив начальник відділу поліції №2 Дніпровського управління поліції Андрій Возний, на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка опитала очевидців. За наданими прикметами поліцейські оперативно встановили та розшукали осіб, які причетні до злочину.

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«Ми встановили, що напередодні чоловік розпивав алкогольні напої із наглядно знайомим та його подругою. Між ними виник конфлікт - і він вирішив покинути компанію. Проте за кілька метрів знайомий його наздогнав, тож зав’язалася бійка. У результаті чоловік впав на землю, а товариш пішов геть. Перехожі побачили кров на одязі потерпілого і викликали лікарів», - розповів правоохоронець.

Поліцейські затримали двох осіб, яких підозрюють у причетності до скоєння злочину.

Також повідомляється, що «під час затримання 34-річний чоловік заперечив свою причетність до ножового поранення знайомого, проте його 29-річна товаришка підтвердила, що у чоловіка був при собі ніж, який він викинув».

В повідомленні сказано, що у місці, на яке вказала жінка, знайдено ніж зі слідами бурого кольору, який направлено на експертизу. «Потерпілий - 30-річний місцевий мешканець - знаходиться під наглядом лікарів, його життю нічого не загрожує»- повідомляє поліція.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

«Після опитування чоловіка і жінку відпустили під особисте зобов’язання. Продовжуємо з’ясовувати обставини поранення киянина», - повідомив Возний.

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