На Мінському проспекті у Києві водій легковика загинув, зіткнувшись із фурою, дорога перекрита (фото)

16:18, 07 грудня 2017
Інциденти
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Від удару фуру розвернуло поперек дороги. У результаті ДТП водій легковика загинув. Дорога у бік площі Шевченка з Петровець перекрита.

Наразі поліція встановлює механізм смертельної аварії / Фото kyiv.npu.gov.ua

На Мінському проспекті в Києві вдень сталося зіткнення фури та легкової машини, водій останньої загинув на місці. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

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Наразі поліція встановлює механізм смертельної аварії. Повідомляється, що інформація про аварію у Оболонському районі столиці надійшла до чергової частини поліції о 13:35.

«Встановлено, що на Мінському проспекті у напрямку міста Вишгород сталося зіткнення вантажівки «Renault» та легкового автомобіля «Renault Fluence». Від удару фуру розвернуло поперек дороги. У результаті ДТП водій легковика загинув», - інформують в поліції.

Наразі поліція встановлює механізм смертельної аварії / Фото kyiv.npu.gov.ua

На місці події працюють патрульні та слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики. Правоохоронці проводять огляд місця події, спілкуються із 46-річним водієм вантажівки та можливими свідками ДТП.

На сторінці «Київ оперативний» у Facebook повідомляється, що «дорога у бік площі Шевченка з Петровець перекрита через серйозне лобове ДТП».

Наразі поліція встановлює механізм смертельної аварії / Фото kyiv.npu.gov.ua

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Теги: #ДТП у Києві