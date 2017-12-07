За відсутність пенсій - у сміттєвий бак: ветерани АТО розібралися з лікарем, який затягує їх медобстеження (відео)

Ветерани АТО кинули в сміттєвий бак голову медико-соціальної експертизи за призначенням інвалідності Дніпропетровської області за те, що він затягує розгляд їх справ по інвалідності. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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АТОвці переконані, що через нього вже кілька місяців не отримують пенсій по інвалідності. Щоб підтвердити свій статус, поранені бійці повинні періодично проходити медобстеження спеціальної комісії, проте вже кілька місяців лікарі її переносять. А немає висновків медиків - немає і пенсій.

Сам же головний лікар Дніпропетровського обласного центру медико-соціальної експертизи стверджує, що не призначає комісію, тому що всі документи бійців вилучила поліція в рамках розслідування кримінальної справи. І коли їх повернуть, то ветеранів АТО відразу оглянуть. Бійці ж впевнені, що справи лікарю давно повернули.

Як повідомляв УНІАН, у Білій Церкві від рук грабіжника загинув АТОвець, який пройшов Іловайск та Дебальцеве.