У Києві на очах у перехожих викрали жінку (відео)
Зловмисники чекали на свою жертву біля входу в супермаркет, потім, дочекавшись, коли вона вийде з магазину, перехопили її на пішохідному переході, заштовхали в свою машину і поїхали.
У Києві невідомі на очах у перехожих викрали жінку, яка гуляла з собакою. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Інцидент стався в суботу, 18 листопада на проспекті Тичини.
"У нас на Тичини біля Гоголь-пабу жінку до 30 років викрали. Машина під'їхала, її туди заштовхнули, люди відбити не змогли", - повідомили очевидці.
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Зловмисники чекали свою жертву біля входу в супермаркет, потім, дочекавшись, коли вона вийде з магазину, перехопили її на пішохідному переході, заштовхали в свою машину (Hundai, бежевого кольору, АІ3956ЕО) і рушили геть.
Пізніше канал Aralexs Berline в YouTube опублікував відео з камери спостереження з моментом викрадення.
Через події в столиці вже оголосили план "Перехоплення".
Див. відео з 11-ї хвилини
Як повідомляв УНІАН, суд заарештував п'ятьох грузинів, які в Києві відібрали у подружжя 3,5 мільйона гривень.