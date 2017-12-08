У Черкасах розгромили суд за рішення у справі про зрив опалювального сезону (фото)
Присутні влаштували безлад після того, як підозрюваного у зриві опалювального сезону в Смілі відпустили на поруки.
У Черкасах розгромили приміщення Придніпровського районного суду за звільнення бізнесмена, підозрюваного у привласненні 38 млн грн і у зриві опалювального сезону в Смілі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.
7-8 грудня суддя Сергій Дунаєв розглядав клопотання поліції про арешт бізнесмена Андрія Карпенка, підозрюваного у привласненні 38 млн грн і зриві опалювального сезону в Смілі Черкаської області.
При розгляді справи в залі судових засідань перебували вільні слухачі.
Після того, як суд оголосив своє рішення, відмовившись заарештувати підозрюваного, присутні в залі люди відмовилися випускати суддю та секретаря судових засідань із залу.
"З числа вільних слухачів, які були присутні в залі судових засідань, було близько 20-30 осіб, чоловічої статі, які стали вести себе агресивно, висловлювати погрози у бік судді, висловлюючи бажання і намір заподіяти шкоду його здоров'ю та майну", - йдеться в повідомленні.
До 3:00 суддя разом з секретарем перебував у залі судових засідань, намагаючись вгамувати агресивних протестувальників. Вони змогли залишити зал лише за допомогою поліції.
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В цей час агресивно налаштовані особи почали з допомогою меблів у залі судових засідань блокувати проходи до сходів і приміщення суду, яке відокремлене від центрального проходу.
Зазнаається, що кілька особливо агресивних осіб чоловічої статі мали намір нашкодити здоров'ю судді Дунаєва, а також неодноразово висували вимоги негайно прийняти інше судове рішення. В результаті вказаних подій було пошкоджено майно суду.
Як спільно УНІАН, в Києві на Дарницькому ринку вранці в п'ятницю, 8 грудня, знесли кілька десятків магазинів.