У Києві сталася жахлива ДТП: машина переїхала дівчину, яка впала на дорогу (фото)

У Києві на Великій Кільцевій, неподалік від перетину з вулицею Леся Курбаса сталася жахлива ДТП, в якій загинула дівчина.

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Як передає Еспресо, водій кросовера Great Wall M4 повідомив, що він рухався з дозволеною швидкістю по Кільцевій дорозі від Жулянського шляхопроводу в напрямку проспекту Перемоги, як раптом на дорогу вискочили хлопець з дівчиною, які намагалися перебігти дорогу зліва-направо (по ходу руху авто).

Водій "китайця" різко викрутив кермо вправо і вдарив по гальмам. Він зміг об'їхати нетверезих пішоходів, які просто впали на дорогу. В цей час водій ВАЗу, який рухався слідом, не зміг об'їхати дівчину, яка впала на дорогу, і просто переїхав її. Від отриманих травм дівчина (на вигляд приблизно 25 років) померла на місці.

Хлопець, який був поруч з нею відбувся лише переляком і обідраною рукою, коли торкнувся машини і впав на асфальт. Він розповів, що з дівчиною він познайомився незадовго до трагедії, обидва були у стані алкогольного сп'яніння, тому вирішили знехтувати підземним пішохідним переходом і піти навпростець через дорогу з пожвавленим рухом, що врешті і стало фатальним для одного з пішоходів. На місці ДТП працювали поліцейські та слідчо-оперативна група.