У Львові азербайджанець на смерть переїхав жінку

Вчора, 8 грудня, у місті Львів на перехресті вулиць Городоцька – Авіаційна громадянин республіки Азербайджан здійснив наїзд на жінку, яка від отриманих травм померла.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Ситуація сталася о 20:15 год. на перехресті вулиць Городоцька – Авіаційна. Водій автомобіля КІА «Соренто», 1972 року народження, що проживає м. Львів, але є громадянином республіки Азербайджан, поза межами пішохідного переходу здійснив наїзд на невстановленого пішохода жіночої статі. Від отриманих травм жінка померла на місці. Причини події – з’ясовуються.

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Також повідомляється, що на автодорозі Львів-Шегині автомобіль також на смерть переїхав пішохода.

«8 грудня о 19:34 год. в с. Твірж, Мостиського району на автодорозі Львів-Шегині, водій автомобіля «Рено Лагуна», 1981 року народження, жителька с.Конопниця Пустомитівського району, здійснила наїзд на пішохода, 1964 року народження, жителя с.Твіржа Мостиського району, який від отриманих травм помер на місці ДТП. Причини події – з’ясовуються», – йдеться у повідомлення.