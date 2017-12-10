На Львівщині батько із сином загинули від переохолодження
15:40, 10 грудня 2017Інциденти
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Попередньо встановлено, що чоловіки померли від переохолодження. Неподалік, у снігових заметах, виявлено перекинуті сани, якими вони їхали до села.
У снігових заметах, виявлено перекинуті сани, якими батько і син їхали до села / фото УНИАН
У Турківському районі Львівщини від переохолодження загинули двоє чоловіків.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Нацполіції області, сьогодні, 10 грудня, до правоохоронців надійшла інформація про те, що у лісі поблизу одного із сіл Турківського району вранці знайдено мертвими 71-річного місцевого жителя та його 50-річного сина.
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На місці працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що чоловіки померли від переохолодження. Неподалік, у снігових заметах, виявлено перекинуті сани, якими вони їхали до села.
Всі обставини загибелі людей розслідуються.
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