На Львівщині батько із сином загинули від переохолодження

У Турківському районі Львівщини від переохолодження загинули двоє чоловіків.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Нацполіції області, сьогодні, 10 грудня, до правоохоронців надійшла інформація про те, що у лісі поблизу одного із сіл Турківського району вранці знайдено мертвими 71-річного місцевого жителя та його 50-річного сина.

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На місці працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що чоловіки померли від переохолодження. Неподалік, у снігових заметах, виявлено перекинуті сани, якими вони їхали до села.

Всі обставини загибелі людей розслідуються.