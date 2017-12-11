Пошкодження польського туристичного автобуса біля Львова кваліфікували як теракт

За фактом пошкодження польського туристичного автобуса поблизу Львова відкрито кримінальне провадження за статтею «терористичний акт».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник Управління СБУ у Львівській області Олег Александров.

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«За фактом пошкодження автобуса на стоянці біля готельного комплексу у селі Сокільники біля Львова відкрито кримінальне провадження за ст. 258 КК України (терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення – караються позбавленням волі на строк до десяти років)», - зазначив речник облуправління СБУ.

За його словами, наразі призначено ряд експертиз з метою встановлення джерела вибуху, яким пошкоджено автобус.

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що на стоянці біля готелю «Панська гора», який знаходиться біля кільцевої дороги Львова у селі Сокільники Пустомитівського району, невідомі вночі пошкодили автобус МАN Lions Coach з номерами польської реєстрації. Автобус перевозив групу туристів з Польщі, які зупинилися в даному готелі.

Працівники поліції, які прибули на місце події, попередньо встановили, що невідомим вибуховим пристроєм пошкоджено обшивку багажного відділення та бокове скло біля кабіни водія. У салоні автобуса виявлено предмети схожі на уламки боєприпасу.

На момент події салон автобуса був порожній, ніхто не постраждав.