В Одесі суд залишив у СІЗО підозрюваного у розстрілі людей у барі "Белліні" в 2012 році

Апеляційний суд Одеської області залишив у СІЗО підозрюваного у розстрілі людей у барі «Белліні» в 2012 році, обвинувальний акт спрямовано на доопрацювання.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, сьогодні, 11 грудня, колегія суддів розглянула апеляційну скаргу прокурора на постанову Київського районного суду Одеси від 19 жовтня. Суд першої інстанції, зокрема, постановив повернути прокурору для усунення недоліків обвинувальний акт щодо Владислава Андрієвського, якого інкримінують низку статей Кримінального кодексу. Це ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 122 (умисне завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості), ч. 1 ст. 125 (умисне завдання легких тілесних ушкоджень), ч. 1 ст. 121 (умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень), п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ін.

Підставою для повернення обвинувального акта стала невідповідність зазначеного процесуального документа вимогам ст. 291 КПК України, а саме: відсутність формулювання обвинувачення, яке було висунуто Андрієвському.

Будучи незгодним з рішенням Київського районного суду, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій поставив питання про скасування зазначеної постанови. Крім того, прокурор звернувся до апеляційного суду з клопотанням про продовження Андрієвському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали кримінального провадження, колегія суддів відхилила апеляцію прокурора. Крім того, постановою апеляційного суду Андрієвському продовжено утримання в СІЗО до 9 лютого 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, трагедія в одеському нічному клубі "Белліні" на Рішельєвській розігралася 9 грудня 2012 року. Полтавець Владислав Андрієвський, який улаштував бійку і був побитий місцевими завсідниками, вирішив помститися. Через деякий час після бійки він повернувся в заклад і, відкривши безладний вогонь з мисливського карабіна, вбив двох відвідувачів закладу, ще троє дістали поранення.

Підозрювані намагалися втекти з місця злочину на автомобілі «Мерседес», але були затримані.

Влітку 2014 року Приморський райсуд Одеси засудив до вищої міри покарання полтавчанина Андрієвського, який застрелив двох людей у нічному клубі, до довічного ув'язнення. Другого полтавчанина, Романа Соханя, обвинуваченого у приховуванні (ч.1 ст.396 - «Приховування злочину» КК України) Андрієвського, засуджено до трьох років позбавлення волі, але амністовано.

Крім того, суд, задовольнивши цивільний позов потерпілих (членів сімей загиблих), зобов'язав Андрієвського виплатити їм моральну та матеріальну шкоду в розмірі 12 млн грн.

Але 31 січня 2017 року Колегія Вищого спеціалізованого суду у кримінальних справах прийняла рішення про скасування рішень судів першої та другої інстанцій, справу повернули до Одеси на перегляд.