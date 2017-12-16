У поліції назвали кількість смертей на дорогах України за останні 2 роки

Начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков назвав кількість жертв дорожньо-транспортних пригод (ДТП) в Україні за 2016-2017 роки.

Про це він повідомив на звітній конференції Міністерства інфраструктури України, передає РБК-Україна.

"За 16-й рік в зоні проведення АТО загинуло 763 наших захисника, в цей же час в мирних містах на наших дорогах загинуло в чотири рази більше наших громадян. Кожен день в середньому гине вісім чоловік", - розповів Жуков.

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Так, згідно з даними патрульної поліції, за 2016 рік відбулося майже 155 тис. ДТП, з них - 25 тис. з постраждалими. За рік в ДТП загинуло 3 тис. 187 осіб, ще 32 тис. отримали травми.

За 11 місяців 2017 року відбулося майже 146 тис. ДТП, з них - понад 24 тис. з постраждалими. За цей період загинуло 3 тис. 58 осіб і понад 31 тис. були травмовані.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні внаслідок дорожньо-транспортних пригод гине в чотири рази більше людей, ніж в антитерористичній операції на Донбасі.