Під Миколаєвом патрульні розстріляли чоловіка, який влаштував погоню і погрожував гранатою (фото, відео)

У неділю вночі, 17 грудня, на трасі між Миколаєвом і Херсоном правоохоронці розстріляли чоловіка, який влаштував погоню на патрульній машині і підірвав бойову гранату.

Про це пише місцеве видання 0512.

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Повідомляється, що в Херсоні невідомий чоловік на білому автомобілі Geely здійснив грабіж, дану інформацію за орієнтуванням відразу ж отримали в поліції. Після злочину чоловік попрямував на автомобілі в бік Миколаєва, але на виїзді з Херсона був зупинений на посту поліції. Вийшовши з автомобіля, чоловік дістав бойову гранату і почав погрожувати підірвати її. На посту, окрім правоохоронців, перебували інші люди, тому поліцейські прийняли рішення не ризикувати їхнім життям і не робити спроб знешкодити злочинця.

«Скориставшись ситуацією, чоловік сів в автомобіль патрульної поліції "Toyota Prius" і почав рухатися у бік Миколаєва. Але завдяки злагодженим діям поліції, автомобіль злочинця за допомогою фури був заблокований на трасі між селами Посад-Покровське та Шевченкове. Але злочинець все ж спробував об'їхати перешкоду, при цьому не впорався з керуванням і вилетів у кювет. Вийшовши з машини, він почав погрожувати поліцейським гранатою і висмикнув чеку. Поліцейські прийняли рішення відкрити вогонь для запобігання подальших загроз. Після цього чоловік впав, граната випала в нього з рук і вибухнула», – повідомляє видання.

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