У Харкові пограбували підприємство Міністерства оборони - ЗМІ

Харківська поліція затримала двох підозрюваних у розбійному нападі на сторожа одного з підприємств Міністерства оборони.

Про це повідомляють джерела NewsRoom в правоохоронних органах.

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В ніч з 14 на 15 грудня чоловіки проникли на територію ДП, розташованого в Новобаварському районі Харкова. Там один із них пригрозив 58-річному охоронцю ножем, після чого зловмисники закрили його в сторожці і вкрали зі складу "пальці" для танкових траків.

Правоохоронцям протягом двох діб вдалося встановити особи двох підозрюваних і затримати їх. При обшуку у 30-річного місцевого жителя та 29-річного раніше судимого грузина вилучили речові докази.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за статтею "розбій з проникненням у приміщення". У випадку, якщо провина чоловіків буде доведена, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.