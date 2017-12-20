На Дніпропетровщині розпочато кримінальне провадження щодо фермерів, які вчинили самосуд над крадіями
Самостійно затримавши злодіїв, фермери побили їх. Після цього відео з мордуваннями потрапило в мережу Інтернет.
На Дніпропетровщині 19 грудня розпочато кримінальне провадження стосовно фермерів, які підозрюються у вчиненні самосуду над крадіями сільгосппродукції.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, в діях фермерів вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України.
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Згідно з повідомленням, подія сталася 14 грудня у селі Преображенка Криничанського району Дніпропетровської області. Самостійно затримавши злодіїв, фермери побили їх. Після цього відео з мордуваннями потрапило в мережу Інтернет. Наразі у рамках розслідування поліція визначає кількість фермерів, які вчинили самосуд.
Крадіям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В СІЗО вони написали заяву про вчинення стосовно них правопорушень з боку фермерів.