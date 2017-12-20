На Житомирщині водія затисло конструкціями понівеченого мікроавтобуса (фото)

Сьогодні у селищі Любар Житомирської області водія затисло конструкціями понівеченого мікроавтобуса.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні вранці до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Любара сталася дорожньо-транспортна пригода та необхідна допомога рятувальників, щоб деблокувати водія.

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З’ясувалося, що внаслідок зіткнення мікроавтобуса Volkswagen з екскаватором, який чистив засніжені дороги, водія іномарки затисло конструкціями транспортного засобу.

Аби дістати його з машини, рятувальникам довелось зрізати бензорізом водійські двері та стійку, якою і заблокувало ноги чоловіка.

Після цього рятувальники транспортували травмованого до автомобіля та передали медикам.