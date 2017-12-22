У Львові раптово померло тримісячне немовля

У Львові раптово померла тримісячна дитина, матір’ю якої є 31-річна львів’янка. Про це повідомили у прес-службі поліції Львівщини.

Зазначається, що жодних видимих ознак насильницької смерті на тілі хлопчика не виявлено. За висновками судмедекспертизи, вона настала внаслідок асфіксії шлунковим вмістом після годування немовляти.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області розпочато розслідування за фактом смерті новонародженого, якого було поміщено в морозильну камеру в одному з житлових будинків.