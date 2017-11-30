В Одеській області розслідують смерть новонародженого, якого поклали в морозильну камеру

В Одеській області розпочато розслідування за фактом смерті новонародженого, якого було поміщено в морозильну камеру в одному з житлових будинків. Як повідомила УНІАН інспектор Ізмаїльського відділу поліції майор Олена Капшук, НП сталася в місті Ізмаїлі.

Читайте такожУ Запоріжжі жінка викинула у вікно п’ятимісячну дитину своєї подругиВстановлено, що 20-річна жінка, яка мешкала з чоловіком в орендованій кімнаті одного з гуртожитків, народила дитину в понеділок.

«За словами матері, хлопчик народився мертвим. І було ухвалено рішення помістити тіло в морозильну камеру», - розповіла Капшук.

До поліції інформація надійшла 29 листопада. Як з'ясувалося, народивши в понеділок, молода жінка, яка не перебувала на відповідному медичному обліку, за допомогою до лікарів не звернулася. Вона перебувала вдома, хоча потребувала лікарської допомоги, стан її здоров'я погіршився.

«Врешті вона звернулася до медиків, і те, що трапилося, розкрилося», - сказала Капшук.

Лікарі повідомили про надзвичайну подію в поліцію, співробітники якої виїхали за адресою проживання жінки, де і виявили мертве немовля.

Капшук зазначила, що зазначена сім'я серед асоціальних не значилася. В даний час жінка госпіталізована. Відкрито кримінальне провадження за ст. 117 Кримінального кодексу ("умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини"). Призначено низку експертиз. Причини і обставини події встановлюються.