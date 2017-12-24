У Львові зіткнулися автомобіль та "швидка", постраждало троє людей

У Львові сьогодні, 24 грудня, внаслідок зіткнення автомобіля Geely з мікроавтобусом швидкої допомоги отримали травми троє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 01.06 на вул. Городоцькій біля Мотозаводу.

Іномарка скоїла зіткнення з автомобілем швидкої допомоги, від удару карета з медиками перекинулася. З місця ДТП до лікарні було доставлено троє постраждалих, у всіх – травми середнього ступеню тяжкості.

Хто саме постраждав і чи на момент зіткнення в кареті «швидкої» були пацієнти – у львівській мерії не повідомляють.

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, «на вул. Городоцькій п’яний водій за кермом Geely в’їхав у авто швидкої допомоги. Через удар авто «швидкої» перекинулося.

Як повідомляє Зінкевич, зі слів водія, що рухався позаду Geely, швидкість іномарки була понад 120 км/год.

«Кажуть свідки, що водій «Geely» візуально п’яний. Також є постраждалі, але всі живі. Близько 02.30, водій Geely покинув самостійно лікарню на Топольній, наразі його розшукує поліція. Особливі прикмети: розбите обличчя, кульгає на одну ногу», - повідомив Зінкевич.

У подальшому він уточнив, що о 03.20 водія, який втік з лікарні, виявили в алкомаркеті біля супермаркета «АТБ» на вул. Петлюри у Львові і сповістили про це поліцію.

У Нацполіції області повідомили, що наразі всі обставини ДТП встановлюються.