В Одесі нетвереза чиновниця порушила ПДР і обматюкала патрульних (відео)

В Одесі чиновниця міськради, будучи напідпитку, накинулася з нецензурною лайкою на патрульних поліцейських, які зупинили її машину за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН в управлінні патрульної поліції, увечері 23 грудня їх співробітники зупинили автомобіль Nissan Micra, водій якого грубо порушувала правила і, за всіма ознаками, перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

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«Під час складання протоколу жінка-водій поводилася неадекватно, ображала патрульних і намагалася вдарити журналіста, що фіксував те, що відбувається, на відеокамеру», - сказали в управлінні.

За словами активіста ГО «Безпечне місто» Юрія Головчук, який виклав відповідне відео цього інциденту в соцмережі, «горе-водія» впізнали - це заступник начальника управління адмінпослуг міськради Діана Тирновенко». Активіст також зазначає, що авто, яким керувала чиновниця, рухалося зі швидкістю близько 110-120 км\год, проїжджаючи на червоний сигнал світлофора.

«При цьому неповнолітній син чиновниці був у салоні авто на передньому сидінні», - уточнив Головчук, зазначивши, що після тривалих суперечок зі співробітниками поліції жінка відмовилася проходити перевірку на алкотестері.

У патрульній поліції підтвердили, що автомашину в результаті відправили на штрафмайданчик.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

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