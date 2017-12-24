Під Слов’янськом через ДТП перекинувся автобус із 25 пасажирами, є постраждалі (фото)

На автодорозі Слов’янськ-Краматорськ після зіткнення із легковим автомобілем злетів з дороги і перевернувся автобус з 25 пасажирами, троє людей постраждали.

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Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області на своїй сторінці у Facebook, у ДТП постраждала 61-річна водій автомобіля, водій автобусу та його малолітня пасажирка.

«Близько 13:00 до Слов’янського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на дорозі Слов’янськ-Краматорськ трапилась дорожньо-транспортна пригода. При в’їзді до міста автомобіль «Пріора» зіштовхнувся із автобусом «Еталон», від чого останній злетів з дороги та перевернувся», - йдеться в повідомленні.

За кермом машини перебувала жінка 1956 року народження, вона доставлена до лікарні.

Водій автобуса отримав подряпини обличчя, пасажирка автобусу, дівчинка 2011 року народження, отримала забої.

Інформацію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Проводиться подальша перевірка обставин події.