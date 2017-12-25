Врятував замет: у Києві чоловік вистрибнув з 7 поверху, втікаючи від нападника, та вижив

Сьогодні близько 6.00 у Деснянському районі столиці 31-річний чоловік, втікаючи від товариша по чарці, вистрибнув з сьомого поверху будинку.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, від загибелі чоловіка врятував замет снігу, у якій він впав з висоти. Коли чоловік отямився після падіння, він прийшов до консьєржа та попросив викликати «швидку» та поліцію.

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У чоловіка діагностували перелом передпліччя та різані рани шиї, які наніс йому сусід. Правоохоронці встановили, що напередодні чоловіки розпивали спиртне.

"Згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із чоловіків схопив ножа, накинувся із ним на опонента та встиг вдарити у шию. Рятуючись від переслідувача, потерпілий вистрибнув із вікна на сьомому поверсі, а його кривдник ліг спати", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали 39-річного нападника у порядку ст.208 КПК та відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, яка передбачає до восьми років позбавлення.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня четверо побили двох молодих хлопців на станції метро "Хрещатик".