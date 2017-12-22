У київському метро сталася жорстока бійка (фото)

У центрі Києва сталася бійка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Влад Антонов.

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"Четверо побили двох молодих хлопців на станції метро "Хрещатик". Двоє вийшли на "Арсенальній", двоє разом з дівчиною ще на червоній "гілці", - йдеться у його повідомленні.

За словами журналіста, двоє побитих хлопців залишилися на "Хрещатику", в одного з них жахлива гематома і кровотеча на лівій частині обличчя.

"Один вийшов на м. "Дарниця", другий з дівчиною у рожевій куртці поїхали до кінцевої до ст. м "Лісова", - додав Антонов.

Як повідомляв УНІАН, вночі в суботу, 16 грудня, в ресторані SoloPizza на Хрещатику сталася серйозна бійка. Співробітники установи побили своїх відвідувачів.