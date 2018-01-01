На Львівщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса з автопоїздом постраждали дев‘ять осіб

14:30, 01 січня 2018
Інциденти
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Мікроавтобус виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автопоїздом.

Всі обставини автопригоди з‘ясовують правоохоронці / фото facebook.com/MVS.LVIV

На Львівщині сьогодні, 1 січня, внаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса з автопоїздом травмовано дев‘ятеро людей.

Як повідомила УНІАН речник Нацполіції області Світлана Добровольська, дорожньо-транспортна пригода сталася о 08.30 у місті Стрий. 28-річний житель Львівщини, керуючи пасажирським мікроавтобусом Volkswagen Transporter, виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв зіткнення з автопоїздом Volvo за кермом якого перебував 23-річний водій із Закарпаття.

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Внаслідок ДТП отримали травми і доставлені в медичні заклади водій та вісім пасажирів мікроавтобуса. Їм надається медична допомога, встановлюються діагнози, вік та особи постраждалих.

Всі обставини автопригоди з‘ясовують правоохоронці, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: #ДТП на Львьвівщині