В Одесі сталася пожежа на залізничній станції (фото)

В Одесі рятувальники ліквідували пожежу на території залізничній станції «Одеса-Сортувальна»

Площа пожежі становила 400 кв. метрів.

Одеса. 12 січня. УНІАН. В Одесі рятувальники ліквідували пожежу на території залізничної станції «Одеса-Сортувальна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, на даний час пожежа на вул. Заньковецької, де розташоване службове приміщення воєнізованої охорони, ліквідована на площі 400 кв. метрів.

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За попередніми даними, загиблих і постраждалих під час пожежі немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Одесі на території залізничної станції «Одеса-Сортувальна» розпочалася пожежа в будівлі, в якій розташована стрілецька команда залізниці.

У ліквідації пожежі було задіяно 62 людини особового складу із залученням 10 одиниць основної та спеціальної техніки.

Раніше в Одесі знову горів трамвай.