В Одеській області затримали зловмисника, який побив жінку-поліцейського

В Одеській області із застосуванням зброї затримано зловмисника, який побив жінку-поліцейського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Одеси, 12 січня приблизно о 23.00 під час профілактичного відпрацювання автодороги М-05 «Одеса-Київ» правоохоронці отримали інформацію про те, що в селі Дачне Біляївського району нетверезий водій керує автомобілем Merсedes.

Зазначений автомобіль інспектори зупинили на вулиці Миру. Патрульні звернули увагу на те, що водій іномарки має явні ознаки алкогольного сп'яніння. На вимоги інспекторів пред'явити відповідні документи чоловік не реагував, поводився агресивно і кидався в бійку.

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«Під час спілкування з порушником відвідувачі розважального закладу, яке розташоване поряд, почали погрожувати правоохоронцям, намагалися провокувати конфлікт і хапали патрульних за уніформу», - розповіли у прес-службі.

На вимоги інспекторів припинити незаконні дії правопорушники не реагували, більш того, займалися рукоприкладством: завдали травми голови жінці-інспектору і намагалися автомобілем здійснити на неї наїзд.

У прес-службі відзначили, що патрульні були змушені застосувати вогнепальну табельну зброю. Одного із порушників затримано, інший - зник на автомобілі в невідомому напрямку.

На місце події викликали слідчу групу, 26-річного затриманого передали слідчим. У зв'язку з отриманими травмами жінка-поліцейський звернулася до медичного закладу, де перебуває під наглядом лікарів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (насильство стосовно співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.