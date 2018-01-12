У Харкові військовий викрав автомобіль разом з водієм

Поліція Харкова затримала 22-річного військовослужбовця, який викрав автомобіль, погрожуючи його власнику.

Як повідомляє у Facebook прес-служба поліції Харківської області, затриманий побачив на вулиці Гвардійців-залізничників автомобіль ВАЗ. Як повідомив начальник Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Сергій Денисенко, зловмисник відчинив двері авто та попросив 31-річного водія відвезти його у його особистих справах, на що той відмовив.

Тоді молодик став погрожувати водію застосуванням зброї та наказав йому пересісти на місце пасажира, після чого сів за кермо та почав рух. Через деякий час авто зупинили працівники патрульної поліції.

Читайте такожНа Харківщині чоловік зухвало пограбував інваліда (фото)За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Чоловіку вже вручили підозру, йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

У грудні минулого року повідомлялось, що у Харкові в результаті вибуху був пошкоджений автомобіль начальника відділу оперативних розробок у східному регіоні Миколи Черьомухіна. Черьомухін заявив, що близько 7:00 25 грудня почув вибух. Свій пошкоджений автомобіль Dodge він побачив сам, коли вийшов із будинку на вулиці Культури. Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили під автомобілем ще три гранати, які не спрацювали.