В Одесі суд заарештував з правом застави начальника слідчого відділу поліції, який погорів на хабарі

В Одесі суд заарештував з правом застави в розмірі 125 тис. грн начальника слідчого відділу поліції, затриманого 15 січня за хабар в 2 тис. дол.

Про це УНІАН повідомила представник прес-служби прокуратури Одеської області Наталія Хорунжа.

За її словами, 18 січня Приморський районний суд Одеси обрав заступнику начальника Арцизького відділу поліції Головного управління Нацполіції в області - начальнику слідчого відділу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

«При цьому судом визначена можливість внесення застави в сумі 125 тис. грн», - сказала Хорунжа.

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За даними прес-служби, на цей час заставу не внесено.

У Головному управлінні Національної поліції в Одеській області уточнили, що капітан поліції підозрюється в систематичному хабарництві.

Вищеназваний хабар начальник слідчого підрозділу вимагав та отримав від місцевого жителя, який проходить у справі про підпал як співучасник.

«У листопаді 2017 року департамент внутрішньої безпеки ГУ НП в Одеській області отримав оперативну інформацію про протиправні дії одного із співробітників керівної ланки підрозділу обласної поліції. Після проведеної перевірки було встановлено, що 30-річний поліцейський в Арцизі займається поборами з фігурантів кримінальних проваджень», - повідомили в главку.

Оперативники управління СБ України задокументували факт отримання посадовою особою спочатку частини хабара - 500 дол., а затримали зловмисника біля службового приміщення під час отримання ним другої частини неправомірної вигоди - 1,5 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня в Одеській області затримано заступника начальника Арцизького відділу поліції Головного управління Нацполіції в області - начальника слідчого відділу за підозрою в отриманні хабара в розмірі 2 тис. дол.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (хабар) Кримінального кодексу України.