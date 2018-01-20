В Одесі поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину з вікна висотки (фото, відео)

В Одесі поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину з вікна квартири у висотному житловому будинку.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася сьогодні вранці. Зловмисник стріляв з одного з верхніх поверхів висотного житлового будинку в Гвоздичному провулку.

За даними начальника регіонального главку Нацполіціі Дмитра Головіна, 49-річний чоловік, який перебував, за попередніми даними, в стані алкогольного сп'яніння, забарикадувався в квартирі й почав із вікна стрілянину з гвинтівки калібру 4,6 мм по людях похилого віку.

«Разом із КОРД взяли штурмом. Намагався стріляти в поліцейських і кидав під ноги піротехніку», - повідомив Головін.

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Зазначається, що чоловіка затримано, його дії кваліфікуються за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Постраждалих немає. Наразі проводяться відповідні невідкладні заходи.

Нагадаємо, 19 січня в Одесі відбулась перестрілка між правоохоронцями та зловмисником. Під час затримання розшукуваного зловмисника в Одесі поранили трьох поліцейських та водія таксі. Поліцейські застрелили злочинця. Пізніше у лікарні в реанімації помер один із поранених поліцейських.

Чоловік, що спричинив стрілянину - Валентин Дорошенко - був діячем проросійського спрямування, лідером об'єднання «ЗУБР» («За Україну, Білорусь і Росію»). Його розшукували як активного учасника заворушень біля будівлі обласного УВС восени 2013 року, коли він з соратниками намагалися відбити у правоохоронців затриманого лідера партії «Родіна» Ігоря Маркова.