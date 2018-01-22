"Київавтодор" спростував обвал шляхопроводу у столиці

У Києві через дорожньо-транспортну пригоду пошкоджено тимчасові конструкції моста через проспект космонавта Комарова. Про це УНІАН повідомили у прес-службі КК «Київавтодор».

Зазначається, що в результаті порушення Правил дорожнього руху, а саме перевищення висоти транспортного засобу, сталася ДТП за участю транзитної вантажівки з напівпричепом, що призвело до пошкодження тимчасової металевої конструкції, яка була встановлена для ремонту шляхопроводу.

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«Ніяких пошкоджень самого шляхопроводу або його несучих конструкцій в результаті ДТП немає. Зараз роботи з розбирання металевої конструкції завершено, рух транспорту відновлено у звичайному режимі», - наголосили в корпорації.

Раніше на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook з'явилася інформація, що обвалилася конструкція моста на проспекті Комарова, через що перекрито рух на ділянці.

«Слідом за Лепсе: декомунізується міст через Комарова, шляхопровід на Вацлава Гавела. Обрушилася частина конструкцій. Поліція перекрила проїзд, усі їдуть через петлю/розворот, пробка більше 1 км», - йшлося у повідомленні.