"Теж стомився?": у Києві обвалилася частина шляхопроводу - ЗМІ (фото)

У понеділок, 22 січня, в Києві обвалилася частина конструкцій шляхопроводу на проспекті Комарова. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ Києві сталася масштабна ДТП - утворився величезний затор (фоторепортаж)

"Слідом за Лепсе: декомунізується міст через Комарова, шляхопровід на В. Гавела. Обвалилася частина конструкцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція перекрила проїзд, всі їдуть через петлю/розворот, затор понад 1 км.

Наскільки критичні ушкодження несучих конструкцій мосту, поки не відомо.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2017 року в Києві обвалилася частина Шулявського мостового шляхопроводу. Мер столиці Віталій Кличко прокоментував інцидент фразою, яка вже стала крилатою: він заявив, що шляхопровід "втомився".