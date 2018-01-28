Масштабна ДТП у Києві: згоріли три автомобілі й фура (відео)

В результаті ДТП ніхто не загинув, проте є постраждалі.

Сьогодні зранку в Києві внаслідок масштабного ДТП із подальшим займанням пошкоджено чотири автомобілі, є постраждалі.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

«Наслідки масштабного вогняного ДТП у Києві на вул. Заболотного: фура, Dewoo і 2 Mersedes. Є кілька постраждалих», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фура з причепом на британських номерах повертала з вул. Сірка на вул. Заболотного на «зелений», в неї на швидкості врізався пасажирський мікроавтобус Mersedes Vito, який їхав по Заболотного в бік Одеської площі.

«Проїзд перекрито. На місці значні сили рятувальників, 5 «швидких», - повідомляє інтернет-портал.

Поліція щодо цього ДТП поки що не надає офіційної інформації.

Відео: Kyiv Operativ