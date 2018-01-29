У Києві горіла багатоповерхівка, одна людина загинула

З будинку евакуювали 10 людей, а з квартири, де сталося загоряння, врятували двох потерпілих.

На вулиці Гната Юри у Києві (Святошинський район) сталася пожежа, в якій загинула людина. Ще двох осіб змогли врятувати пожежники.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, рятувальники отримали повідомлення про інцидент вдень 28 січня. Загоряння сталося в квартирі на першому поверсі дев`ятиповерхового поверхового житлового будинку. О 15:00 пожежу локалізували та вже о 15:02 — ліквідували.

Читайте такожУ Харкові рятувальники евакуювали 70 людей з пожежі (відео)Повідомляється, що з будинку евакуювали 10 людей, а з квартири, де сталося загоряння, врятували двох потерпілих. Під час ліквідації вогнеборці знайшли в квартирі господаря квартири без явних ознак життя.

Причини займання з’ясовує слідство.

Раніше повідомлялось про пожежу на вулиці Богдана Хмельницького, 12 у центрі Києва. Горів п’ятиповерховий відселений будинок.