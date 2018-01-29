Полювання на офіціантів: невідомий відкрив стрілянину в одному з готелів Львова

14:18, 29 січня 2018
Інциденти
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Невідомий влаштував стрілянину у львівському готелі / фото facebook.com/lvivpolice

Як зазначили у прес-службі патрульної поліції Львівської області, виклик правоохоронці отримали близько 1.00 ночі.

"За словами офіціантів, невідомий чоловік із незрозумілих для них причин витягнув предмет схожий на зброю і здійснив постріл у їх сторону. Клієнт влучив у пляшку, яка стояла на полиці. Особа одразу сіла в автомобіль марки Toyota і поїхала геть", - йдеться у повідомленні.

Проте за кілька хвилин правоохоронці зупинили автомобіль. У одного з чоловіків поліцейські виявили предмет схожий на зброю. Зазначається, що зловмисник знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Документів на зброю чоловік не мав.

На місце затримання викликали слідчо-оперативну групу. Попередня правова кваліфікація події - хуліганство.

Чоловік влучив у пляшку, ніхто з оточуючих не постраждав / фото facebook.com/lvivpolice

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої один чоловік загинув, іншого - поранено.

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Теги: #стрілянина#стрілянина у Львові