Марихуана та опір поліції: на Дніпропетровщині викрили мережу онлайн-порностудій (фото, відео)

Понад 30 жительок Кривого Рогу, серед яких – 2 неповнолітні, були втягнуті в онлайн-проституцію.

На Дніпропетровщині поліцейські затримали організаторів мережі онлайн-порностудій.

Як повідомляє поліція, понад 30 жительок Кривого Рогу, серед яких – 2 неповнолітні, були втягнуті в онлайн-проституцію. Кожна з них щомісячно заробляла понад 1 тис. доларів. Більшу частину прибутку отримували власники незаконного бізнесу.

Правоохоронці провели понад 10 санкціонованих обшуків в орендованих приміщеннях, обладнаних під порностудії. Власники закладів зачинялися у приміщеннях та намагалися чинити опір поліцейським, тож для проведення слідчих заходів залучили співробітники спецпідрозділів.

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Загалом, в ході обшуків було вилучено 35 одиниць комп’ютерної техніки, 35 веб-камер та інші речові докази. Також правоохоронці виявили 30 сліп-пакетів з марихуаною.

"Нині 2 фігурантам справи повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Їм обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Організаторам злочинного бізнесу загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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