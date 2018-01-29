"Поранили прямо у серце": очевидці розповіли про стрілянину в Києві

За попередньою інформацією, вели стрілянину з пристрою з відстрілювання гумових куль.

В результаті стрілянини, яка сталася 29 січня у Києві, загинув працівник однієї з приватних охоронних фірм, його поранили у серце.

"Почалася стрілянина, що було всередині (приміщення. - Ред.) - незрозуміло. Одного поранили в руку і в ніс, іншого - прямо в серце. Викликали швидку. Вона їхала 40 хвилин", - розповів "Обозревателю" очевидець.

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Як зазначив на місці події начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, чоловік 1983 року народження.

За словами правоохоронця, конфлікт стався між співробітниками двох фірм.

"Була тут одна приватна охоронна структура, приїхала інша, стався конфлікт, поліцію не викликали аж доти, поки не сталася стрілянина і не загинула людина", – зазначив він.

За попередньою інформацією, вели стрілянину з пристрою з відстрілювання гумових куль. Крищенко додав, що точно це встановить експертиза.

Раніше повідомлялося, що в Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка, ще одного поранили. Пізніше в поліції повідомили, що затримали підозрюваного стрілка. Ним виявився раніше засуджений уродженець Вінницької області.