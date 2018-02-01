У Дніпрі одна маршрутка протаранила іншу після зіткнення з легковиком (відео)

У результаті ДТП недалеко від центру Дніпра шестеро людей опинились у лікарні, ще п'ятеро отримали забої та синці.

ДТП сталася недалеко від центру Дніпра. На перехресті не працював світлофор. Легкове авто виїхало з другорядної дороги і не пропустило маршрутне таксі, яке рухалось головною. Внаслідок цього зіткнення маршрутка протаранила ще один мікроавтобус з пасажирами. Шестеро людей опинились у лікарні, ще п'ятеро отримали забої та синці.

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У пасажирів- численні забиття, зламані щелепи та носи, але їхньому життю загрози немає, кажуть лікарі. Всього у результаті ДТП шестеро людей опинились у лікарні, ще п'ятеро отримали забої та синці.

Як повідомляв УНІАН, у цей же день сталася жахлива ДТП у Києві: водія затиснуло всередині салону, авто розкидало на 60 метрів.