У львівській церкві Святого Володимира сталася пожежа (відео)

Пожежникам вдалося врятувати споруду.

Сьогодні вночі на проспекті Червоної Калини у Львові загорілася церква Святого князя Володимира.

Як зазначили у Державній службі з питань надзвичайних ситуацій, пожежникам вдалося врятувати будівлю церкви.

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"Вночі 3 лютого надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Червоної Калини у Львові. Зайнялася сучасна дерев’яна споруда церкви Святого князя Володимира. Вогнем було знищено обшивку даху, дерев’яне перекриття на площі 100 квадратних метрів, підлогу та церковний інвентар. Пожежу було оперативно локалізовано та ліквідовано. Будівлю церкви врятовано", - йдеться у повідомленні.

Про причини займання не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 25 січня двоє п'яних намагалися підпалити "Монастир Різдва Пресвятої Богородиці Десятинний" у Києві.