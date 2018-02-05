Стрілянина на Позняках: у поліції розповіли про подробиці та поранених (відео)

Конфлікт між чоловіками виник при виїзді автомобіля із двору, постраждалі отримали поранення від куль у ноги та живіт.

У Києві неподалік від станції метро «Осокорки» внаслідок дорожнього конфлікту сталася стрілянина. Поранення отримали двоє чоловіків, повідомляє на своїй сторінці у Facebook поліція Києва.

Конфлікт між чоловіками виник при виїзді автомобіля із двору пізно ввечері 4 лютого. «Троє невідомих підійшли до батька із сином, стали чіплятися та ногами стукати по автомобілю. Зав’язалася бійка, в ході якої один зі зловмисників зробив кілька пострілів. Після цього правопорушники з місця події втекли. Постраждалим, в яких поранення ніг та у старшого чоловіка – в живіт, надали медичну допомогу без госпіталізації», - повідомили у поліції.

На місці працювала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції столиці. З місця вилучили стріляні гільзи. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до правопорушення.

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Слідчим відділом Дарницького управління поліції відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно біля станції метро «Берестейська» сталася стрілянина у ході конфлікту між двома охоронними фірмами, один чоловік загинув.